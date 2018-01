Slimane et Catherine Deneuve sont sur le banc des relookés !

Slimane et Catherine Deneuve, voici les deux personnalités sous les projecteurs cette semaine. David Jeanmotte nous livre sa petite note d'expert relooking.

Slimane et ce fameux bonnet sur la tête... Mais pourquoi - Ca intrigue finalement non ?

En fait ce serait un bonnet de superstition et donc l'artiste l'a adopté tant il semble lui porter chance. Ca c'est une version. Et que se cache t'il sous ce couvre-chef ? Il y a de belles boucles, l'artiste avait aussi joué sur les blonds - blancs : le blanc polaire pour la cover d'un de ses albums et c'est probablement à force de critiques que Slimane a dû adopter cette coiffe pour être un peu tranquillosse ! Ca c'est l'autre version.

En tout cas, le bonnet de bonne qualité est celui en laine et c'est un accessoire qui peut être très sexy, ça griffe bien le style de Slimane - une de ses marques de fabrique.

Catherine Deneuve... 74 ans - Elle vieillit bien, elle s'arrange au niveau esthétique - beaucoup de personnes ont "injecté" sur son visage mais c'est pas déformé comme le précise notre expert ! Et donc oui, il y a eu botox un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Elle reste super bien malgré qu'il y a de la piquoose partout !