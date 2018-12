Six heures d'ascension en tenue de pompier... pour Stairs for Life !

Ce matin, petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

- La Libre : "Six heures d'ascension en tenue de pompier"

Aujourd'hui, à l'occasion de Stairs for Life, Jérôme Thiry, un Chastrois, s'est lancé un défi sportif de choix. Stairs for Life, c'est ce défi Viva For Life qui implique l'ascension de 600 marches et 34 étages de la tour Belfius, sur la place Rogier... et c'est en tenue de pompier qu'il a décidé de tenter l'aventure afin de récolter un maximum de dons.