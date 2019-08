Si vous avez une fête ou une réception en vue, la tendance du moment c'est le Grazing Food!

​​​​​​​Ce matin, place à la tendance du grazing food, parfait si vous avez une fête ou une réception en vue.

Que vous les ayez vues dans les magazines, sur Pinterest ou sur Instagram, les tables dites "grazing", recouvertes de nourriture alléchante, disposée harmonieusement, sont éblouissantes. Encore méconnu chez nous, ultra populaire en Australie, le grazing food, littéralement, nourriture en pâturage, est fait d'immenses festins présentés sur une table où légumes, fruits, fromages artisanaux, charcuteries, pâtés, falafel, crackers, noix et oléagineux, tartinades, pains, crudités gourmandes, olives, cornichons et pickles, chutneys, fleurs et herbes etc. cohabitent en abondance.

Le présentoir peut être de petite ou de grande taille, selon le nombre de convives et selon ce que vous servez d'autre au cours de la soirée. Une méga table grazing peut être suffisante pour nourrir tout le monde lors d'un événement comme un mariage par exemple.

Il n’est cependant pas question de faire un amalgame sans forme. Il s’agit d’un puzzle réfléchis en deux options : soit en une couche, soit en plusieurs strates avec des montages intégrés. Tout dépend de la fête, du nombre de convives à nourrir et de votre budget.

Essentiels, multipliez les fleurs fraîches. Choisissez des teintes subtiles pour ne pas jurer avec les aliments sur la table. Pensez à des fleurs, du feuillage et des plantes ultra tendance comme l’eucalyptus, superbe et pile dans la lignée du vert sauge, que l’on voit partout.

On ne laisse aucun trou vide sur la table de festin. Usez et abusez de serviettes, bougies, bouteilles et/ou verres de vin.

Vous pouvez tout gérer vous-même en vous inspirant d’internet, ou faire appel à un traiteur,plus d'infos Ici