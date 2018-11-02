Si TinTin était une poule...

C'est vendredi et c'est d'autant bien parce que le vendredi on refait le monde et c'est si bien... Mais que le monde est bien, que le monde est bien fait... Voici la petite bulle de folie parce que Jean-Luc a un petit grain, un beau grain de folie et c'est si bien parce que... C'est vendredi et c'est d'autant bien... (bis) !
SI TINTIN ETAIT UNE POULE, MILOU SERAIT UNE BOITE DE NOUGATS
LE CAFE EST NOIR … ET LE LAIT EST BLANC
POUR NE PAS LES CONFONDRE…LE MATIN EN SE LEVANT
DEPUIS QU’ON SE CONNAIT …JE N’VAIS PLUS DANS LES BARS
TU ME SAOULES TELLEMENT (QUE)…J’AI ARRETE DE BOIRE
LA PLUIE TOMBE TOUJOURS…DU HAUT VERS LE BAS
SI C’ETAIT LE CONTRAIRE…Y’AURAIT PLEIN D’EAU DANS LES IMPERS
LES CERCUEILS SONT EN BOIS…ILS NE SONT PAS EN METAL
POUR QUE LES CLOWNS MORTS N’ATTRAPENT PAS…LE TETANOS C’EST PAS MAL
MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…
QUE LE MONDE EST BIEN FAIT
MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…
QUE LE MONDE EST BIEN FAIT
SI LES POMMES ETAIENT DES POIRES…ET SI LES POIRES ETAIENT DES POMMES
LES PERSONNES ALLERGIQUES AUX POIRES…NE POURRAIENT PAS MANGER DE POMMES
SI LA NEIGE ET LA PLUIE …AVAIENT LA MEME COULEUR
LES BONSHOMMES DE NEIGE SERAIENT TRANSPARENTS…ET CE SERAIT MOINS MARRANT
LES ARAIGNEES ONT HUIT PATTES…ET S’IL LEUR EN MANQUAIENT DEUX
ELLES N’EN AURAIENT QUE QUATRE…TROIS FOIS DEUX
LA JOURNEE IL FAIT CLAIR…ET LA NUIT IL FAIT NOIR
SAUF SOUS LES REVERBERES…POUR LE PLAISIR : REVERBERES LEONARD
MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…
QUE LE MONDE EST BIEN FAIT
MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…
QUE LE MONDE EST BIEN FAIT
LES ELEPHANTS NE VOLENT PAS…OU BIEN ALORS TRES BAS
POUR EVITER LES RADARS…ET POUR QU’ON NE LES VOIT PAS
LA MAIN DROITE ET LE PIED DROIT…SONT TOUS LES DEUX DU MEME COTE
MEME QUAND ON FAIT DEMI TOUR…ON NE PEUT PAS SE TROMPER
EN AUTOMNE, TOUTES LES FEUILLES…DEGRINGOLENT DES ARBRES
HEUREUSEMENT QU’ELLES SONT MORTES…SINON ELLES SE FERAIENT MAL
CHEZ LES SARDINES, Y’A DES THONS…CHEZ LES THONS Y’A DES BOUDINS
CHEZ LES BOUDINS, Y’A DES BOUDINS…C’EST CEUX QU’ON RECONNAIT LE MOINS
MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…
QUE LE MONDE EST BIEN FAIT
MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…
QUE LE MONDE EST BIEN FAIT
MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…
QUE LE MONDE EST BIEN FAIT
MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…
QUE LE MONDE EST BIEN FAIT