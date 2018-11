Si TinTin était une poule...

C'est vendredi et c'est d'autant bien parce que le vendredi on refait le monde et c'est si bien... Mais que le monde est bien, que le monde est bien fait... Voici la petite bulle de folie parce que Jean-Luc a un petit grain, un beau grain de folie et c'est si bien parce que... C'est vendredi et c'est d'autant bien... (bis) !

SI TINTIN ETAIT UNE POULE, MILOU SERAIT UNE BOITE DE NOUGATS

LE CAFE EST NOIR … ET LE LAIT EST BLANC

POUR NE PAS LES CONFONDRE…LE MATIN EN SE LEVANT

DEPUIS QU’ON SE CONNAIT …JE N’VAIS PLUS DANS LES BARS

TU ME SAOULES TELLEMENT (QUE)…J’AI ARRETE DE BOIRE

LA PLUIE TOMBE TOUJOURS…DU HAUT VERS LE BAS

SI C’ETAIT LE CONTRAIRE…Y’AURAIT PLEIN D’EAU DANS LES IMPERS

LES CERCUEILS SONT EN BOIS…ILS NE SONT PAS EN METAL

POUR QUE LES CLOWNS MORTS N’ATTRAPENT PAS…LE TETANOS C’EST PAS MAL

MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…

QUE LE MONDE EST BIEN FAIT

MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…

QUE LE MONDE EST BIEN FAIT

SI LES POMMES ETAIENT DES POIRES…ET SI LES POIRES ETAIENT DES POMMES

LES PERSONNES ALLERGIQUES AUX POIRES…NE POURRAIENT PAS MANGER DE POMMES

SI LA NEIGE ET LA PLUIE …AVAIENT LA MEME COULEUR

LES BONSHOMMES DE NEIGE SERAIENT TRANSPARENTS…ET CE SERAIT MOINS MARRANT

LES ARAIGNEES ONT HUIT PATTES…ET S’IL LEUR EN MANQUAIENT DEUX

ELLES N’EN AURAIENT QUE QUATRE…TROIS FOIS DEUX

LA JOURNEE IL FAIT CLAIR…ET LA NUIT IL FAIT NOIR

SAUF SOUS LES REVERBERES…POUR LE PLAISIR : REVERBERES LEONARD

MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…

QUE LE MONDE EST BIEN FAIT

MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…

QUE LE MONDE EST BIEN FAIT

LES ELEPHANTS NE VOLENT PAS…OU BIEN ALORS TRES BAS

POUR EVITER LES RADARS…ET POUR QU’ON NE LES VOIT PAS

LA MAIN DROITE ET LE PIED DROIT…SONT TOUS LES DEUX DU MEME COTE

MEME QUAND ON FAIT DEMI TOUR…ON NE PEUT PAS SE TROMPER

EN AUTOMNE, TOUTES LES FEUILLES…DEGRINGOLENT DES ARBRES

HEUREUSEMENT QU’ELLES SONT MORTES…SINON ELLES SE FERAIENT MAL

CHEZ LES SARDINES, Y’A DES THONS…CHEZ LES THONS Y’A DES BOUDINS

CHEZ LES BOUDINS, Y’A DES BOUDINS…C’EST CEUX QU’ON RECONNAIT LE MOINS

MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…

QUE LE MONDE EST BIEN FAIT

MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…

QUE LE MONDE EST BIEN FAIT

MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…

QUE LE MONDE EST BIEN FAIT

MAIS QUE LE MONDE EST BIEN…

QUE LE MONDE EST BIEN FAIT