Seule la terre... Un film qui touche en plein coeur !

Bon on parle des "sorties nulles" de cette semaine Cathy? En fait, c'est pas "nul", il est très peu de films fédérateurs en tous cas à se mettre sous la dent. Mais notre experte ciné en sauve deux malgré tout dans le lot : La prière ... Un film très intéressant mais il faut être un peu porté par ce genre de sujet - s'intéresser à la question de la foie. Seule la terre... Une histoire d'amour entre deux hommes dans la compagne anglaise. C'est magnifique, un film qui nous touche en plein coeur. Pour les autres sorties ciné c'est bien trop violent et donc on fait l'impasse ! A vous de voir... ou pas dirons-nous !

La Prière ... Le nouveau film de Cédric Kahn qui s’essaye au spirituel avec Anthony Bajon, récompensé par l’Ours d’argent du meilleur acteur à La Berlinale.

- Thomas rejoint une communauté ecclésiastique isolée tenue par d’anciens drogués pour combattre sa dépendance.

- Cédric Kahn, aussi bon devant que derrière la caméra, cumule déjà 25 ans de carrière et on lui doit les très réussis Vie sauvage avec Mathieu Kassovitz ou Une vie meilleure avec Guillaume Canet.

- Un univers qui s’approche du cinéma d’auteur mais plutôt inscrit dans un certain réalisme.

- Sujet a priori super intéressant mais le scénario tire en longueur et au final, on s’ennuie un peu quand même.

Seule la Terre : Ou God's Own Country, en anglais, est le premier long-métrage bardé de prix (notamment à Sundance) du britannique Francis Lee, avec Josh O'Connor et Alec Secăreanu, formidables et émouvants acteurs.

- Mon coup de cœur de la semaine : le film narre l’histoire d’amour entre deux hommes dans la rudesse de la campagne anglaise.

- Le film déjoue les clichés sur l’homosexualité, il nous dépeint plutôt l’apprentissage de l’amour et l’acceptation de soi.

- Scène d’amour incroyables et campagne anglaise sublimée par la caméra.

Revenge : Revenge est un film français aux accents bien américains réalisé par Coralie Fargeat et vient apporter sa pierre à l’édifice du revenge movie. Avec Matilda Lutz et Kevin Janssens.

- Trois riches quarantenaires se retrouvent pour leur partie de chasse annuelle et l’un d’eux est venu avec sa jeune maîtresse qui attise rapidement la convoitise des deux autres... Les choses dérapent...

- On est dans du cinéma de genre qui utilise les codes à outrances, un véritable exercice de style.

- C’est hyper trash, hyper violent, hyper esthétisé ! Ca plaira aux fan absolu du genre, mais trop glauque voire assez insoutenable.

Pacific Rim : Uprising C’est la suite du film de science-fiction de Guillermo Del Toro, sorti en 2013 réalisé cette fois-ci par Steven S. DeKnight avec John Boyega (Star Wars).

- Dix ans après les évènements du premier film, on retrouve les enfants des héros du premier film et cette société futuriste où les humains combattent les créatures échappées d’une brèche de l’océan pacifique à l’aide de gigantesques robots.

- Un film pour les férus de science-fiction et d’action qui a la lourde de tâche de passer après un tout fraichement cinéaste oscarisé !