Serena Williams côté "court" - côté "réserves" !

Une séance relooking qui commence par une petite mise en beauté avec l'huile de coco. Un rituel dont il ne faut pas abuser et qui exclusivement destiné aux peaux très très sèches. Deux personnalités seront ensuite sur le banc des relookés : François Damiens et Serena Williams qui donnera peut être le bon coup d'envoi pour la mode du Burkini !

Petite question d'une auditrice pour notre expert relooking : L'huile pure noix de coco est-ce un bon rituel pour la peau ou est-ce plutôt genre cadeau empoisonné ? ... Attention c'est pour peau très très sèche. Il ne faut pas que ça tourne à boutons ! Préférer l'huile de JoJoba ou l'huile d'amande douce. L'huile de coco, on l'appliquera sur les parties très sèches comme l'extrémité des pieds, sur les pointes des cheveux. Ne pas trop en abuser car c'est l'huile la plus riche qui soit !

Coup de chapeau pour François Damiens...

Le voilà avec les cheveux un peu à la Julien Doré en raison de son film "Ket". Focus sur ce maquillage incroyable, chapeau bas à ce perruquier qui a fait un travail remarquable - 4 heures par jour ! François quant à lui et comme toujours est très digne avec un beau costume - une chemise blanche et un pantalon droit - un visage ovale avec la barbe bien tarée... eh taillée et c'est parfait ! Rien a redire.