Sentinelle de la pluie... Le nouveau roman de Tatiana De Rosnay

Tatiana de Rosnay était avec nous ce matin pour présenter son nouveau roman : Sentinelle de la pluie.

Depuis son best-seller "Elle s’appelait Sarah" ; à chaque nouveau roman, Tatiana de Rosnay se retrouve en tête des ventes.

Après nous avoir proposé, il y a deux ans, une biographie de l’auteur britannique Daphné du Maurier, Tatiana de Rosnay revient avec Sentinelle de la pluie.

Dans un Paris apocalyptique, une famille se retrouve pour fêter l’anniversaire du patriarche. Tous, ils ont un secret. Au fur et à mesure que monte la crue, les non-dits tombent et les vérités se révèlent.

Le livre est entre les mains d'un grand réalisateur français et donc ... peut-être une perspective de grand écran !?

Beaucoup de familles peuvent se reconnaître dans ce livre. Il est bien des non-dits. Il est tant de familles qui ne savent pas les choses importantes de surcroît. Dans ce livre, dans cette mise en scène et pour la première fois de leur vie ils vont devoir se dire les choses ! Quels sont les mots qui seront choisis, c'est cela qui m'intéresse. Transmettre une émotion c'est vraiment ce qui me plais.

Ce livre est un émotionnel intime très personnel !

Parler à ses parents de sujet aussi intime que l'homosexualité, c'est émouvant. Les mots choisis - ce moment de confidence intime, c'est touchant.

Tatiana est amoureuse aussi... d'un arbre ! Et oui, d'un tilleul, il a 300 ans, il est juste magnifique. J'avais envie de parler de cela aussi, de toute l'importance de la nature. Je pratique la sylvothérapie - on se sent bien près des arbres, dans les forêts.

Un livre en toutes confidences plurielles au coeur duquel les secrets les plus intimes s'ouvrent à plus de lumière !