Semaphore... Ilia nous offre un petit moment suspendu ce matin, c'est cadeau !

- - © Tous droits réservés

ilia - Le 8-9: l'instant live - 16/08/2019 La chanteuse belge ilia alias Géraldine Cozier pour son premier album. ilia se révèle au grand public lors de sa performance dans l’émission « Pour la Gloire » de la RTBF. Grâce à son interprétation de House of the Rising Sun (The Animals), elle remporte la finale, le prix du public et le prix toutes catégories. Chez la chanteuse, sa voix nuancée et contrastée est son instrument principal. ilia vous plonge dans un voyage hypnotique et séducteur. En attendant la sortie de son album le 20 septembre prochain, la chanteuse vous interprète Sémaphore en live ce matin. En concert :