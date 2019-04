Scottish fold, le chat à la mode à plus de 1 000€ est sur la sellette en Wallonie.

Vers l'Avenir"Scottish fold sur la sellette en Wallonie"

Ce sont des chats à la mode à plus de 1 000€, aux oreilles courtes et repliées vers l’avant, bien à plat sur une tête ronde. La race scottish fold, la variante à poils longs du highland fold, doit cette particularité à une mutation génétique. "Une mutation qui influence aussi le développement du cartilage de l’animal. Ce qui entraîne d’importantes malformations dans le reste du squelette…" Après avis du Conseil bruxellois du bien-être animal, émis fin juin 2018, le gouvernement bruxellois vient d’approuver, en 1re lecture, un avant-projet de loi interdisant l’élevage et la détention de chats fold et hybrides. Les deux races les plus courantes en hybrides sont le bengal et le savannah. Le fold souffre davantage d’arthrite chronique à cause de l’ostéochondrodysplasie congénitale développée; elle épaissit et raidit des vertèbres caudales. Bouger devient difficile et douloureux; dans les cas les plus sévères, les chats deviennent même boiteux. Les hybrides, eux, présenteraient plusieurs problèmes liés à leur comportement ou à leur reproduction.