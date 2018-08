Scène Sur Sambre... Le festival des Barges fait sa rentrée !

Scène Sur Sambre : le Festival familial de la rentrée !

Cédric Monnoye - l'organisateur était avec nous ce matin pour nous mettre à flot avec ce festival qui a sa scène sur l'eau ! ...

"On a failli la perdre ! On s'est posé la question cette année car c'est un défi technique qui coûte un peu d'argent aussi mais ça fait tellement partie de l'ADN. On a réussi a la sauver - on est très content !"

Même si l'on a envisagé le public sur l'eau et la scène sur terre mais non ... On ne change pas une formule qui a fait ses preuves. Pari réussi !

Le Festival des Barges...

Les barges comme la scène est sur les barges bien entendu mais aussi parce que les gens sont un peu barges ! Il y a un côté très accueillant de ce public Carolo - il est aussi une symbiose - on est dans une vallée de la paix avec les pierres de l' Abbaye D'Aulne - Malgré cette fête - il y a un côté paisible, bon enfant et très familial. Les jeunes s'y amusent beaucoup - c'est très familial.

C'est la rentrée et donc une belle opportunité pour revoir ses amis avant de se retrouver sur les bancs.

Le vendredi c'est plutôt rock - Rock électro. Le samedi ce sera avec Arcadian - C. Capeo - Slimane et on termine avec KidNoise - le samedi c'est familial - pour tout le monde et dimanche (Vitaa) Jezo/ Lundi on clôture en beauté ! Et donc du coup, la rentrée se fait plutôt le mardi pour la plupart !

Découvrez l'affiche en un clic. sur le site - c'est par ici.

Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Bon amusement et... Bonne rentrée !