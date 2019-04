Savez-vous que la composition de l'huile de jojoba est un allié beauté naturel ?

Quelle solution pour avoir la peau moins grasse ?

Savez-vous que la composition de l’huile de jojoba est très proche du sébum humain et que cela en fait un allié indispensable de la peau et des cheveux ? On vous dit tout sur cet allié beauté naturel qui peut répondre à de nombreux besoins.

L’HUILE DE JOJOBA, C’EST QUOI EXACTEMENT ?

L’huile de jojoba est en réalité une cire liquide issue des graines du jojoba, également appelé noisetier sauvage, qui pousse en Amérique du Sud. Avec des racines pouvant atteindre plus de 30 mètres de long, cet arbre peut capter l’humidité dans les sols désertiques et résister ainsi à la sècheresse. De composition proche du sébum humain, elle possède une affinité remarquable avec la peau et les cheveux.

L’HUILE DE JOJOBA, QUELLE UTILISATION POUR LE VISAGE ET LES CHEVEUX ?

L’huile de Jojoba prévient la déshydratation et revitalise les peaux asphyxiées. De quoi retrouver un joli teint éclatant ! Sa texture sèche et sa composition différente de la plupart des huiles végétales lui permettent de renforcer le film hydrolipidique et de réguler le flux de sébum des peaux grasses. Et pour les cheveux ? Appliquée en massage réguliers, cette huile redonnera vigueur et brillance à votre chevelure, surtout si les longueurs sont sèches ou cassantes. Et si vous avez les racines grasses, n’hésitez pas non plus à vous saisir de ce précieux élixir, puisqu’il rééquilibre le cuir chevelu.