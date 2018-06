Sang famille... Le nouveau roman du célèbre Michel Bussi

Michel Bussi était avec nous dans le 8/9 pour nous présenter son nouveau roman Sang famille.

Un livre qui sera un énorme succès certainement - Michel Bussi a déjà vendu plus de 5 Millions de livres - rien que ça !

C'est ici un nouveau livre tout en étant un ancien remis au goût du jour. Il était épuisé - il est ressorti en étant ré-écrit. 10 ans après, il est des choses plus à maturité et donc on les remet plus au goût du jour. C'est un roman plus ludique que les derniers aussi.

Votre vie en est-elle la source d'inspiration?... Il est des choses personnelles effectivement mais pas dans la totalité. Il est des émotions qui me parlent, qui me correspondent. Ma façon de raconter des histoires, ce n'est pas de raconter MA vie mais bien de me nourrir d'émotions que j'ai pu vivre et de raconter alors une histoire avec ça.

Le scénario a t'il déjà été acheté ? C'est trop tôt - il vient de sortir. Quand plusieurs producteurs veulent les droits - on choisit celui qui parait être au mieux - ensuite je leurs laisse carte blanche - il y a tellement de contraintes à la télé parfois l'histoire prend des traits totalement différents. Des personnages peuvent être sous des profils différents...

Ce succès - quel est votre secret ? Je mélange le suspens & des choses qui font du bien aussi... Tout le monde s'y retrouve du coup !

Le pitch : Colin est orphelin et a été élevé par son oncle et sa tante. A 15 ans, il part en camp sur l’île anglo-normande de Mornesey. Il y a passé les premières années de sa vie. C’est là que ses parents sont décédés.

Au détour d’une ruelle, il croit reconnaître son père. Et si on lui avait caché la vérité ? Bussi nous embarque pour l’île aux secrets.

Michel Bussi, c’est aussi l’adaptation télé de son roman Maman a tort, actuellement diffusée sur France 2 tous les mercredis soir.