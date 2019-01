Salon de l'Auto ou Salon du mariage : c'est vous qui choisissez !

Plus

Ce week-end, on prend la direction de 2 salons : "97ème édition du Salon de l'Auto" et "Oh Darling Festival", c'est vous qui choisissez !

97ème édition du Brussels Motor Show (Salon de l’Auto) Salon de l'Auto - © Tous droits réservés Salon de l'Auto - © Michel Verpoorten +32477568380 Salon de l'Auto - © Michel Verpoorten +32477568380 Événement incontournable en ce début d'année, le Salon de l'Auto ouvre ce soir et s'installe à Brussels Expo au jusqu'au 27 janvier.

Tous les principaux constructeurs automobiles actifs en Europe seront présents avec des conditions salon.

On pourra également trouver : des motos, vélos, engins de mobilité partagée, véhicules utilitaires et bien d'autres choses. Quelques nouveautés pour cette édition : L’exposition Dream Cars

Elle se déroulera pour la toute première fois durant l’intégralité du Salon, au Palais 1.

Avec une quarantaine de voitures de prestige (Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, etc), elle sera accessible avec un supplément de 5€ sur le prix du salon. Il sera cependant possible d'y accéder gratuitement les mardis, mercredis et jeudis !

Comme cette année le Tour de France démarrera de Bruxelles, le Brussels Motor Show a organisé un espace "vélo".

Au programme : des animations autour du vélo et samedi 19/01, dédicaces d’Eddy Merckx (de 15 à 17h).

Les détenteurs d’un ticket au Brussels Motor Show profiteront d’un tarif préférentiel pour accéder à l’ exposition Schtroumpf Experience , qui se tient au même moment dans le Palais 2.

Piste d’essais #WeAreMobility pour tester les nouveaux moyens de mobilité partagée. Infos pratiques Prix du billet : 15€

Achetez vos tickets en ligne pour éviter les files sur www.autosalon.be

Ticket tout-en-un "B-excursion" (train + métro STIB + entrée salon) en vente dans toutes les gares SNCB.

Oh Darling Festival - 2ème édition Oh Darling Festival - © Tous droits réservés Oh Darling Festival - © Tous droits réservés Oh Darling Festival - © Tous droits réservés "Petit" salon du mariage, dans un lieu enchanteur, le "Oh Darling Festival" prend place auchâteau de Terblock à Overijse, juste à côté de Bruxelles. C'est l'occasion, pour les futurs mariés, d'aller à la rencontre des nombreux prestataires nécessaires pour organiser le plus beau jour de leur vie.

Les talents belges sont mis à l'honneur avec des enseignes de robes de mariée et costumes (avec défilé), photographes et vidéastes, arts de la table, traiteurs (avec dégustation), foodtrucks, animation, wedding planner, agences de voyage, papeterie, décoration florale et tout ce qu'il faut pour que ce jour soit une vraie réussite. En pratique Rendez-vous ces samedi 19/01 et dimanche20/01.

Prix: 8€

Toutes les informations utiles sur www.ohdarlingfestival.com