Ruud Vormer, Dany Boon et Jamie Dornan sont sur le banc des relookés

Ruud vormer... est sous les projecteurs en raison de la remise des souliers d'or... Focus sur son costume toutefois - le côté velours même tendance l'alourdi quelque peu alors qu'il est toujours très tendance d'habitude. Pour le visage oval et assez féminin, optez pour une coupe de cheveux plus courte ou même rasée sur le côté, ça masculinisera le tout !

On reste de mèche avec Dany Boon... Si comme lui vous commencez à perdre vos cheveux, il faut passer à l'action soit avec l'huile de Ricin (A ne pas utiliser dans vos aliments - c'est du poison) vous appliquez le soir et au bout de quelques mois vous y verrez des miracles - autre remède naturel à base d'huile d'olive, de miel et de cannelle - on mélange le tout et ce sera du plus bel effet en masque, cela favorise la repousse.