Robert Charlebois sera bientôt en concert en Belgique

Le chanteur québécois Robert Charlebois était avec nous ce matin pour nous parler de ses concerts qui se dérouleront à l’occasion de ses 50 ans de carrière.

Je reviendrai à Montréal, Ordinaire, Demain l’hiver, Lindbergh… Robert Charlebois a aligné plusieurs classiques au cours de ses 50 ans de chanson.

Pour fêter cet anniversaire, Robert Charlebois revient sur scène chez nous! Retrouvez tous ses tubes dans un concert rock et acoustique, pour lequel il sera accompagné de cinq musiciens.

Robert Charlebois... "Je dois tout à la Belgique : les BD, la bière, ... "

50 ans en chanson... Et bien plus encore, 57 ans pour dire vrai mais sur l'affiche, ça le fait moins ! C'est 50 ans depuis Spa et ça sonne mieux.

Mon métier m'a permis de passer des soirées magiques, de croiser des personnes magnifiques, des petits génies,...

Le 28 mars à BRUXELLES – Cirque Royal.

Le 29 mars à LIÈGE – Forum.