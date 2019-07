Soir Maga"États-Unis: Rihanna met sa maison en location pour 35 000 dollars par mois"

Elle avait acheté cette maison 6,5 millions de dollars.

Six chambres, huit salles de bain, une salle de cinéma, une salle de sport, une piscine, une dépendance pour les invités, du véritable marbre au sol et des lustres en or… la demeure de Rihanna est sans aucun doute ce que l’on peut qualifier de maison (très) luxueuse. Située à Hollywood Hills à Los Angeles, la villa de 662 mètres carrés avait été acquise par la chanteuse pour la somme de 6,5 millions de dollars.

Au mois de décembre dernier, la chanteuse avait mis sa villa en vente au prix de 7,5 millions de dollars. Ne trouvant pas preneur, elle a changé d’idée et vient de la mettre en location, pour 35 000 dollars par mois, soit un peu plus de 31 000 euros. Si Rihanna a décidé de se débarrasser de cette maison, c’est parce qu’elle s’est installée à Londres, pour continuer à développer ses affaires, dont sa marque de maquillage Fenty Beauty, sa marque de lingerie et sa collection de vêtements de luxe. De plus, courant de l’année 2018, un individu s’était introduit dans la propriété californienne de Rihanna alors qu’elle était absente. Elle n’y a plus jamais mis les pieds depuis.