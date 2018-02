Rien ne va plus à Anderlecht !

Thierry Luthers met toute l'actualité sportive de ce week-end sous les projecteurs. Coup d'envoi côté foot avec une équipe franchement dans le brouillard :

Anderlecht... Rien ne va plus ! Le coach est désabusé et Hein Vanhaezebrouck devait être l'homme de la situation et il ne l'est pas ! Il ne parvient plus à motiver ce vestiaire qui manque de leaders. Des problèmes financiers viennent couronner le tout avec 42 Millions de perte enregistrées l'an dernier. Une période de transition, d'incertitudes, de brouillard...

Standard - Mouscron : un match de dingue ! A la 87ème tout s'est renversé... un but décisif qui a relancé la mécanique dans une ambiance de feu. Ca promet un fameux spectacle dimanche prochain.

Le saut à ski petit tremplin au JO d'hiver... Les Jo qui permettent aussi de découvrir des disciplines sportives moins connues. Il faisait un froid polaire et le vent était aussi de la partie malheureusement. Des conditions très difficiles donc pour cette discipline. Petit coup de chapeau pour Simon ammann qui était à ses 6èmes JO ! Et Coup de chapeau donc à ces artistes du sport d'autant dans ces conditions météo aussi difficiles !