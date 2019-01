Richard Ruben et Sam Touzani "En chanté" de leur nouveau spectacle !

L’humoriste Richard Ruben et son metteur en scène Sam Touzani étaient avec nous ce matin pour nous présenter le nouveau spectacle de Richard : En chanté !

L’humoriste vous emmène dans son univers décalé et mélange jeux, chants et imitations.

Richard Ruben en chanté est un condensé de la vie, de son absurdité, de ses improbabilités, mais aussi de ses bons et ses mauvais côtés.

Un collaboration avec Sam Touzani

Richard Ruben et Sam Touzani - © Tous droits réservés

Pour la mise en scène de ce spectacle, Richard Ruben a fait appel à Sam Touzani. Depuis 20 ans, ils collaborent ensemble sur l'écriture des textes, mais pour ce spectacle, c'est une véritable alliance qui pousse le show encore plus haut. Une vingtaine de dates a déjà été écoulée et le public n'aura jamais été autant enjoué. D'un défi à un autre, le duo pousse les limites et vous emmènent dans un univers exceptionnel.