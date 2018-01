Retour vers le futur ce soir sur la Une... Au coeur des années 90 !

On remonte le temps ce matin en se hissant dans les années 90. Plus de 20 ans en arrière avec la famille Kapetta qui a joué le jeu de cette immersion totalement déjantée guidée par Sara De Paduwa.

Les années 90 c'est les cassettes audio, les Nokia 3210, la déco kitsch avec toutes ces couleurs, ces tapisseries impressionnantes, le mélange des objets qui n'ont rien a voir les uns avec les autres, les jeux vidéo révolutionnaires pour l'époque alors qu'ils sont franchement has been à l'heure d'aujourd'hui, les séries tv genre Friends, les Spice girls, le fameux boys band les two be three, Nirvana, c'est aussi le tamagotchi ... Là où tu dois nourrir le bébé selon la perception de tiago !...

Sara nous invite à cette remontée dans le temps au coeur des années 90 ce soir sur la une dès 20h20 ! Une petite soirée kitsch pour le plaisir.