Hier, Vivacité offrait une journée exceptionnelle à deux célibataires! Sélectionnés sur base d'un concours et d'un jury (Sara De Paduwa, Maximilien Dienst et David Jeanmotte), Virginie et Quentin chaperonné par Benjamin Marechal ont vécu une St-Valentin plein de surprises! Au menu: massage, hélicoptère, Paris,... Découvrez la en vidéo!