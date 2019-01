Reprise du championnat de foot : les choses sont-elles différentes en 2019 ?

Petit flash-back sur l'actualité sportive du weekend avec Manu Jous. Au programme : la reprise du championnat de foot et le Soulier d'Or.

On peut déjà poser quelques constats :

Victoire de Vanaken : que peut-on attendre lui à l'avenir?

Hans Vanaken - © Tous droits réservés

On parle beaucoup de la malédiction des Souliers d'Or : une période de creux plus ou moins longue après le sacre et que l'on a pu constater auprès des anciens Souliers d'Or.

Malgré la défaite de son équipe ce weekend, il n'en reste pas moins atypique.

Il n'a pas l'obsession de partir obligatoirement à l'étranger car il est bien où il est et en plus, est humble et conscient de ses limites.

Souhaitons lui de poursuivre correctement et en toute sérénité son parcours.