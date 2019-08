Le Soir"Règle N°1, ici on se regarde dans les yeux ! "

S’il est un lieu où les personnes assument leur nudité avec plaisir, comme un art de vivre, c’est bien dans un camping naturiste. Mais attention : ne leur parlez pas du Cap d’Agde !

A la sortie du village de Soy, près de Hotton, une maison blanche, face aux pâturages. Entouré de hauts murs, le terrain n’offre aucune vue aux regards indiscrets. Pour vivre nus et heureux, vivons cachés. Roger, le président de l’ASBL " Soy Nature ", déverrouille la porte en métal. Suivi de deux jeunes enfants, nus comme des vers, Roger, tigre tatoué sur l’épaule, lunettes fumées bleues, chaussettes et baskets, fait le tour du camping, son " petit coin de paradis ", comme il dit. Ici, pas de tentes rigoureusement alignées sur des parcelles rectangulaires, mais des caravanes qui se fondent dans le paysage, reliées les unes aux autres par d’étroits sentiers fleuris, plantés de perroquets, de cigognes et de flamants roses colorés juchés sur des pics métalliques. Car pour 60 à 100 personnes en pleine saison, le camping compte une bonne trentaine de résidents à l’année. C’est le cas de Roger, bien entendu, mais aussi de Patricia et son mari, qui posent leurs valises d’avril à novembre dans ce club auquel ils sont fidèles depuis 25 ans.