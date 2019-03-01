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Reggae Chinois Post apocalyptique - CA VA NOUS CHANGER !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose un Reggae Chinois, chanson "post apocalyptique" qui parle de manque de nourriture dans le monde...
 

QUAND ON SERA CENT MILLIARDS D’ETRES HUMAINS SUR LA PLANETE

CE SERA PAS DU BILLARD POUR TROUVER UN BON STEACK

FAUT DIRE QUE MEME UN MAUVAIS ON N’EN TROUVERA PAS

PARCE QUE DU STEACK Y'EN AURA PLUS ON L’AURA DANS LE BABA

 

LES HAMBURGERS ….FINI

LES EMISSIONS CULINAIRES …FINI

LES POULETS QUI GAGNENT L'EUROVISION… FINI

LE QUINOA, LES SAUCISSONS …FINI AUSSI

 

Y’AURA PLUS DE PATATES MAIS CA C’EST RIEN

CA VEUT DIRE QU’IL N’Y’AURA PLUS DE FRITES ET CA C’EST SUPER GRAVE

 

LES CAROTTES AURONT MANGE TOUS LES LAPINS

Y’AURA PLUS DE SOURIS…PLUS DE FROMAGE

 

ON IRA A BRUGES VOIR LA MER MORTE

PAS BESOIN DE CANNE A PECHE, LES POISSONS MORTS, CA FLOTTE

 

QUAND ON IRA AU RESTAURANT CHEZ LILI

Y’AURA PLUS RIEN A MANGER A PART  LILI

 

MANGER MANGER MANGER

QUAND Y’AURA PLUS RIEN

QU’EST-CE QU’ON VA MANGER ?

CHANGER CHANGER CA VA NOUS CHANGER

Y’AURA JUSTE UN TRUC BIEN

ON DEVRA PLUS FAIRE LA VAISSELLE

 

QUAND LES OEUFS AURONT MANGE TOUS LES POUSSINS

QUAND Y’AURA PLUS QUE DE L’AIR DANS LES CASSEROLES

QUAND MILOU AURA DIGERE TINTIN

QUAND ON AURA MANGE TOUS LES PNEUS DES BAGNOLES

 

QUAND LES SALADES AURONT MANGE LES ESCARGOTS

QUAND ON AURA MANGE TOUTES LES SARDINES

QUAND ON AURA MEME FINI DE MANGER LES BOITES

IL FAUDRA BIEN QU’ON PASSE AU CANNIBALISME

 

MANGER MANGER MANGER

QUAND Y’AURA PLUS RIEN

QU’EST-CE QU’ON VA MANGER ?

CHANGER CHANGER CA VA NOUS CHANGER

Y’AURA JUSTE UN TRUC BIEN

ON DEVRA PLUS FAIRE LA VAISSELLE

 

LES PARENTS VONT MANGER LES ENFANTS

LES ENFANTS VONT MANGER LES BEBES

LES BEBES VONT MANGER LES NOUNOURS

ET LES NOUNOURS VONT MANGER LES POUPEES 

 

QUAND TOUT LE MONDE AURA MANGE 

TOUT LE MONDE

J’ESPERE NE PAS RESTER 

LE DERNIER

JE N’AI PAS ENVIE D’ETRE OBLIGE

D’ETRE OBLIGE DE M’AUTO MANGER

 

MANGER MANGER MANGER

QUAND Y’AURA PLUS RIEN

QU’EST-CE QU’ON VA MANGER ?

CHANGER CHANGER CA VA NOUS CHANGER

Y’AURA JUSTE UN TRUC BIEN

ON DEVRA PLUS FAIRE LA VAISSELLE

 

MANGER MANGER MANGER

QUAND Y’AURA PLUS RIEN

QU’EST-CE QU’ON VA MANGER ?

CHANGER CHANGER CA VA NOUS CHANGER

Y’AURA JUSTE UN TRUC BIEN

ON DEVRA PLUS FAIRE LA VAISSELLE

 

Retrouvez les 1ères dates  STTELLLA

LE CARABISTOUR DE STTELLLA 

LES PREMIERES DATES  :

02/03/19 :MARCHIENNE AU PONT - ROCKERILL

03/03/19 : KAIN

05/05/19 : INCOURT

11/05/19 : MARCINELLE

21/06/19 : CHATELET

13/07/19 : NAMUR

20/07/19 : SPA - FRANCOS

31/08/19 : SCENE SUR SAMBRE

 

 

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