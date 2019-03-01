Reggae Chinois Post apocalyptique - CA VA NOUS CHANGER !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose un Reggae Chinois, chanson "post apocalyptique" qui parle de manque de nourriture dans le monde...
QUAND ON SERA CENT MILLIARDS D’ETRES HUMAINS SUR LA PLANETE
CE SERA PAS DU BILLARD POUR TROUVER UN BON STEACK
FAUT DIRE QUE MEME UN MAUVAIS ON N’EN TROUVERA PAS
PARCE QUE DU STEACK Y'EN AURA PLUS ON L’AURA DANS LE BABA
LES HAMBURGERS ….FINI
LES EMISSIONS CULINAIRES …FINI
LES POULETS QUI GAGNENT L'EUROVISION… FINI
LE QUINOA, LES SAUCISSONS …FINI AUSSI
Y’AURA PLUS DE PATATES MAIS CA C’EST RIEN
CA VEUT DIRE QU’IL N’Y’AURA PLUS DE FRITES ET CA C’EST SUPER GRAVE
LES CAROTTES AURONT MANGE TOUS LES LAPINS
Y’AURA PLUS DE SOURIS…PLUS DE FROMAGE
ON IRA A BRUGES VOIR LA MER MORTE
PAS BESOIN DE CANNE A PECHE, LES POISSONS MORTS, CA FLOTTE
QUAND ON IRA AU RESTAURANT CHEZ LILI
Y’AURA PLUS RIEN A MANGER A PART LILI
MANGER MANGER MANGER
QUAND Y’AURA PLUS RIEN
QU’EST-CE QU’ON VA MANGER ?
CHANGER CHANGER CA VA NOUS CHANGER
Y’AURA JUSTE UN TRUC BIEN
ON DEVRA PLUS FAIRE LA VAISSELLE
QUAND LES OEUFS AURONT MANGE TOUS LES POUSSINS
QUAND Y’AURA PLUS QUE DE L’AIR DANS LES CASSEROLES
QUAND MILOU AURA DIGERE TINTIN
QUAND ON AURA MANGE TOUS LES PNEUS DES BAGNOLES
QUAND LES SALADES AURONT MANGE LES ESCARGOTS
QUAND ON AURA MANGE TOUTES LES SARDINES
QUAND ON AURA MEME FINI DE MANGER LES BOITES
IL FAUDRA BIEN QU’ON PASSE AU CANNIBALISME
MANGER MANGER MANGER
QUAND Y’AURA PLUS RIEN
QU’EST-CE QU’ON VA MANGER ?
CHANGER CHANGER CA VA NOUS CHANGER
Y’AURA JUSTE UN TRUC BIEN
ON DEVRA PLUS FAIRE LA VAISSELLE
LES PARENTS VONT MANGER LES ENFANTS
LES ENFANTS VONT MANGER LES BEBES
LES BEBES VONT MANGER LES NOUNOURS
ET LES NOUNOURS VONT MANGER LES POUPEES
QUAND TOUT LE MONDE AURA MANGE
TOUT LE MONDE
J’ESPERE NE PAS RESTER
LE DERNIER
JE N’AI PAS ENVIE D’ETRE OBLIGE
D’ETRE OBLIGE DE M’AUTO MANGER
MANGER MANGER MANGER
QUAND Y’AURA PLUS RIEN
QU’EST-CE QU’ON VA MANGER ?
CHANGER CHANGER CA VA NOUS CHANGER
Y’AURA JUSTE UN TRUC BIEN
ON DEVRA PLUS FAIRE LA VAISSELLE
MANGER MANGER MANGER
QUAND Y’AURA PLUS RIEN
QU’EST-CE QU’ON VA MANGER ?
CHANGER CHANGER CA VA NOUS CHANGER
Y’AURA JUSTE UN TRUC BIEN
ON DEVRA PLUS FAIRE LA VAISSELLE
Retrouvez les 1ères dates STTELLLA
LE CARABISTOUR DE STTELLLA
LES PREMIERES DATES :
02/03/19 :MARCHIENNE AU PONT - ROCKERILL
03/03/19 : KAIN
05/05/19 : INCOURT
11/05/19 : MARCINELLE
21/06/19 : CHATELET
13/07/19 : NAMUR
20/07/19 : SPA - FRANCOS
31/08/19 : SCENE SUR SAMBRE