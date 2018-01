Recycler ses habits de fête... C'est tendance !

On recycle nos tenues de fête ce jeudi avec Cécile Djunga !

On réfléchit souvent à deux fois, voir trois avant de craquer pour la robe à paillettes pour les fêtes de fin d'année. Beh oui, une merveille de robe mais pour un jour ou deux seulement ça fait cher ! Et pourquoi ne pas donner des airs de fête à notre quotidien ?

La robe à paillettes... mettez la avec des baskets - même Rihanna a validé le look ! C'est super tendance.

Les chaussures à talon... Aïe ça fait mal aux pieds. Emportez-les avec vous et enfilez-les à l'occasion d'une petite virée entre filles, entre amis, ...

Le nœud papillon - la cravate ... Quand les ressortir ? Et si Messieurs le nœud pap. c'est tendance et si vous n'êtes vraiment pas adeptes, refilez-le à votre compagne, c'est très mode.

La minaudière... C'est ce petit sac de filles dans lequel on met un rouge à lèvre et ... un rouge à lèvre, c'est à peu près tout ! Mettez-le en bandoulière pour aller faire les soldes. Ce n'est pas encombrant - vous y glissez la carte de banque, le smartphone et hop l'affaire est faite !