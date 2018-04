Raw... Le premier album très attendu de Typh Barrow ! Best Of

La charmante Typh Barrow était en nos studios il y a peu pour nous présenter son premier album Raw... Le voilà enfin !

Raw - Taboo : Un album - un single qui vient de sortir et qui est déjà numéro 1 de l'ultra top ! Entre soul et pop, vous entendez partout ce premier extrait Taboo.

Ca fait des années que j'écume les scènes belges. C'est donc une chouette récompense.

Une voix singulière... Au début, ça n'a pas été facile car j'ai cette voix très androgyne... Ca n'a pas été simple. Quand j'ai commencé a chanter c'était plutôt du Barry Whitee que du Mariah Carey ! Le vrai secret pour entretenir sa voix, c'est - en plus du thym au miel - de bien dormir, d'avoir une bonne hygiène de vie.

Raw... Un album enregistré en partie à Bruxelles mais aussi à Londres (Abbey Road). Pourquoi Londres ? Parce qu'on voulait donner une matière assez vintage - vinyl des années 60 et donc Londres s'imposait pour ça. C'est la particularité de cet album : on a fait un saut dans le temps. On a mis une touche de modernité bien évidemment grâce au studio de Bruxelles.

Je suis assez perfectionniste et mon souhait était de lâcher prise, de garder l'émotion brute, pure et donc de ne pas faire et refaire plusieurs enregistrements.

De cover en cover... Tout a commencé avec des covers postés sur la toile... Ca a rencontré son petit succès. J'ai ensuite été fortement associée à ça or mon souhait était de faire mes propres compos et d'être reconnue pour ça.

Les Décibels Music Awards - J'ai eu la chance de pouvoir chanter mon single, de croiser de belles personnes ... Un bon moment.

Côté concert...

Après ses concerts en mars à Herve et Liège - En avril à Verviers, Charleroi et Silly voici ceux à venir : En mai à Perwez - En juillet aux Francofolies de Spa - Le 5 octobre à l’Ancienne Belgique.