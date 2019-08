Petit détour par la librairie avec Thibaut ROLAND qui épingle pour nous la Une de vos Quotidiens.

HUFFPOST"Ramasser des mégots contre un verre gratuit, de plus en plus de bars s'y mettent" ; - © Tous droits réservés De Marseille à Brest en passant par Paris et Deauville, un petit geste écolo récompensé au comptoir. ÉCOLOGIE - Depuis le 31 juillet, le challenge #FillTheBottle (remplir la bouteille en français), ne cesse de motiver les internautes. Hashtag utilisé plus de 139.866 fois sur Twitter et 1733 fois sur Instagram, ce challenge écologique consiste tout simplement à ramasser les mégots de cigarettes et de remplir une ou plusieurs bouteilles avec. Les bars et restaurants français profitent de ce défi et proposent d’offrir une récompense à toute personne qui rapportera un verre, un sac ou une bouteille remplis de mégots ou de déchets. La formule fait des émules aux quatre coins de l’Hexagone.

La Libre"Salto, l'arme anti-Netflix de TF1, M6 et France Télévisions, sera lancée en 2020" ; - © Tous droits réservés Annoncée il y a un peu plus d'un an, Salto, la riposte de France Télévisions, TF1 et M6 face à la montée en puissance des géants du streaming type Netflix, sera lancée au premier trimestre 2020. Le projet a reçu lundi le feu vert de l'Autorité de la concurrence "sous conditions" - le respect d'une série d'engagements -, dernière étape nécessaire à sa création. Plateforme en ligne et sur abonnement, Salto proposera les flux des chaînes en direct, les programmes en rattrapage ainsi que des services de vidéos à la demande. C'est aussi un moyen pour les groupes de répondre d'une seule voix à l'essor de la SVOD (services de vidéos à la demande par abonnement) en France, avec 5,5 millions d'utilisateurs quotidiens, notamment parmi les plus jeunes, selon les chiffres de Médiamétrie. Cette alliance inédite avait été présentée dans un premier temps aux autorités de la concurrence européennes, qui avaient décidé de transmettre le dossier au régulateur français, allongeant ainsi le processus de validation. Un délai qui avait agacé les dirigeants français, alors que Netflix ne cesse de gagner des abonnés sur le territoire (il a franchi en début d'année la barre des 5 millions d'abonnés, un peu plus de quatre ans après son lancement hexagonal) et qu'Amazon Prime avance ses pions. Aux Etats-Unis, les géants Apple, Warner et Disney s'apprêtent également à lancer leurs propres offres de vidéo par abonnement, avant un probable déploiement en Europe.

Dernière Heure"L’assurance-scandale fait fureur à Hollywood" ; - © Tous droits réservés Qu’il paraît loin le temps où les producteurs se battaient à coups de carnets de chèques pour attirer les plus grandes stars, garantes de succès publics et de rentrées colossales. Aujourd’hui, les idoles sont surtout payées au pourcentage sur les recettes, et les studios prennent des assurances-scandale pour se protéger des risques que leur font courir leurs interprètes principaux. Car désormais, une accusation de viol, une enquête pour harcèlement sexuel, une insulte raciste, des propos homophobes ou une sombre affaire d’escroquerie et la réputation d’une vedette s’effondre aussitôt, entraînant dans sa chute, avant même l’ouverture d’un procès, les productions dans lesquelles elle était engagée.