Quelle sortie ciné vous fera fondre cette semaine ?

Comédie française de Dany Boon avec Laurence Arné , Pierre Richard , Valérie Bonneton et François Berléand .

Comédie française de Dany Boon avec Laurence Arné , Pierre Richard , Valérie Bonneton et François Berléand .

Comédie française de Dany Boon avec Laurence Arné , Pierre Richard , Valérie Bonneton et François Berléand .

Comédie française de Dany Boon avec Laurence Arné , Pierre Richard , Valérie Bonneton et François Berléand .

Comédie française de Dany Boon avec Laurence Arné , Pierre Richard , Valérie Bonneton et François Berléand .

10 ans pile après Bienvenue chez les Ch’tis, le plus gros carton du cinéma français (plus de 20 millions d’entrée), Boon retourne dans sa terre natale, le Nord de la France en espérant faire aussi bien !

10 ans pile après Bienvenue chez les Ch’tis, le plus gros carton du cinéma français (plus de 20 millions d’entrée), Boon retourne dans sa terre natale, le Nord de la France en espérant faire aussi bien !

10 ans pile après Bienvenue chez les Ch’tis, le plus gros carton du cinéma français (plus de 20 millions d’entrée), Boon retourne dans sa terre natale, le Nord de la France en espérant faire aussi bien !

10 ans pile après Bienvenue chez les Ch’tis, le plus gros carton du cinéma français (plus de 20 millions d’entrée), Boon retourne dans sa terre natale, le Nord de la France en espérant faire aussi bien !

10 ans pile après Bienvenue chez les Ch’tis, le plus gros carton du cinéma français (plus de 20 millions d’entrée), Boon retourne dans sa terre natale, le Nord de la France en espérant faire aussi bien !

Il joue un architecte parisien très hype qui a menti sur ses origines. Mais un accident le rend amnésique. Sa mémoire bloquée dans le passé, il doit se rendre à l’évidence : il est ch’timi plus que jamais.

Il joue un architecte parisien très hype qui a menti sur ses origines. Mais un accident le rend amnésique. Sa mémoire bloquée dans le passé, il doit se rendre à l’évidence : il est ch’timi plus que jamais.

Il joue un architecte parisien très hype qui a menti sur ses origines. Mais un accident le rend amnésique. Sa mémoire bloquée dans le passé, il doit se rendre à l’évidence : il est ch’timi plus que jamais.

Il joue un architecte parisien très hype qui a menti sur ses origines. Mais un accident le rend amnésique. Sa mémoire bloquée dans le passé, il doit se rendre à l’évidence : il est ch’timi plus que jamais.

Il joue un architecte parisien très hype qui a menti sur ses origines. Mais un accident le rend amnésique. Sa mémoire bloquée dans le passé, il doit se rendre à l’évidence : il est ch’timi plus que jamais.