Quel maillot pour cet été ?

Vive les vacances et l'appel de la plage pour s'adonner à la bronzette ou pour se la jouer sportive... Le maillot sera de tous ces plaisirs mais justement...

Quel maillot choisir ? Un maillot avec juste une bretelle ? Un maillot croisé ? Le bikini ? ...

Il doit être fonction du choix des activités surtout mais aussi bien adapté à votre morphologie... On veut souvent cacher les défauts mais non, il faut penser autrement et tout miser sur la mise en avant de tout ce qui nous met en valeur... Misez tout sur vos atouts !

Si vous avez des formes généreuses, mettes-les en valeur. Gainer la taille, prendre un modèle avec ceinture ou une bande de couleur. Évitez cependant les poids et la ceinture si vos formes sont généreuses, prenez des modèles bien échancrés au niveau des cuisses pour le trompe l'oeil, vos jambes sembleront plus longues, pour les petites poitrines au contraire jouer les volumes avec un modèle à petits volants ou le push-up, en dessous si vous avez peu de hanches jouer du volant également - mettez du sombre en bas et de la couleur au dessus. Plus âgé, misez tout sur vos épaules et votre dos !