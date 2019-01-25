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Que font les neiges au soleil?

Que font les neiges au soleil? Quand elles s'en vont, où vont-elle?

J’AI RENCONTRE JANE EYRE A JANEIRO

ELLE JOUAIT AU FOOTBALL AVEC DON QUICHOTTE

ELLE M’A DIT QUE LES CERCUEILS C’EST COMME LES FRIGOS

LA LUMIERE S’ETEINT QUAND ON FERME LA PORTE

 

MAIS QUE FONT LES NEIGES EN ETE

QUAND ELLES S’EN VONT OU VONT-ELLES

QUE FONT LES NEIGES EN ETE

QUE FONT LES NEIGES AU SOLEIL

 

QUAND UN MOUTON VEUT SE METTRE AU TRICOT

IL PEUT DIRECTEMENT PRENDRE LA LAINE SUR  SON DOS

C’EST PAREIL POUR LES PETITS AGNEAUX 

QUI AIMENT LE GIGOT

 

MAIS QUE FONT LES NEIGES EN ETE

QUAND ELLES S’EN VONT OU VONT-ELLES

QUE FONT LES NEIGES EN ETE

QUE FONT LES NEIGES AU SOLEIL

 

JE VAIS ARRETER DE BOIRE AUTANT DE CAFE

CA ME DONNE DES HALLUCINA-CIONNES

J’AI PARFOIS L’IMPRESSION QUE QUELQU’UN HABITE DANS MES SOULIERS

MAIS QUAND JE REGARDE JE NE VOIS PERSONNE

 

MAIS QUE FONT LES NEIGES EN ETE

QUAND ELLES S’EN VONT OU VONT-ELLES

QUE FONT LES NEIGES EN ETE

QUE FONT LES NEIGES AU SOLEIL

 

MAIS QUE FONT LES NEIGES EN ETE

QUAND ELLES S’EN VONT OU VONT-ELLES

QUE FONT LES NEIGES EN ETE

QUE FONT LES NEIGES AU SOLEIL

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