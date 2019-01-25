Que font les neiges au soleil? Quand elles s'en vont, où vont-elle?
J’AI RENCONTRE JANE EYRE A JANEIRO
ELLE JOUAIT AU FOOTBALL AVEC DON QUICHOTTE
ELLE M’A DIT QUE LES CERCUEILS C’EST COMME LES FRIGOS
LA LUMIERE S’ETEINT QUAND ON FERME LA PORTE
MAIS QUE FONT LES NEIGES EN ETE
QUAND ELLES S’EN VONT OU VONT-ELLES
QUE FONT LES NEIGES EN ETE
QUE FONT LES NEIGES AU SOLEIL
QUAND UN MOUTON VEUT SE METTRE AU TRICOT
IL PEUT DIRECTEMENT PRENDRE LA LAINE SUR SON DOS
C’EST PAREIL POUR LES PETITS AGNEAUX
QUI AIMENT LE GIGOT
MAIS QUE FONT LES NEIGES EN ETE
QUAND ELLES S’EN VONT OU VONT-ELLES
QUE FONT LES NEIGES EN ETE
QUE FONT LES NEIGES AU SOLEIL
JE VAIS ARRETER DE BOIRE AUTANT DE CAFE
CA ME DONNE DES HALLUCINA-CIONNES
J’AI PARFOIS L’IMPRESSION QUE QUELQU’UN HABITE DANS MES SOULIERS
MAIS QUAND JE REGARDE JE NE VOIS PERSONNE
MAIS QUE FONT LES NEIGES EN ETE
QUAND ELLES S’EN VONT OU VONT-ELLES
QUE FONT LES NEIGES EN ETE
QUE FONT LES NEIGES AU SOLEIL
MAIS QUE FONT LES NEIGES EN ETE
QUAND ELLES S’EN VONT OU VONT-ELLES
QUE FONT LES NEIGES EN ETE
QUE FONT LES NEIGES AU SOLEIL