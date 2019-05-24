Quand tu veux, où tu veux... Mmmmh... Oh oui ! Ou pas...

Le vendredi, c'est Jean-Luc Fonck, le live ! Le live de sa chanson-défi avec les 4 mots proposés par les auditeurs cette semaine :
Bowling / Bonheur / Anticonstitutionnellement / Bêtises
QUAND TU VEUX OU TU VEUX
JE ME PROMÈNE DANS LA RUE
TRÈS DANGEREUX !
ALORS JE MONTE SUR LE TROTTOIR
VOILÀ C’EST BEAUCOUP MIEUX
JE PENSE À TOUTES LES CHOSES
AUXQUELLES JE N’AI JAMAIS PENSÉ
ON SAIT TOUJOURS À QUOI ON PENSE
MAIS À C’QU’ON N’PENSE PAS, JAMAIS
JE CROISE UNE JOLIE FILLE
AVEC DES CHEVEUX SUR LA TÊTE
ENFIN C’EST CE QUE JE M’DIS :
ELLE PORTE UNE CASQUETTE
JE LA REGARDE MARCHER
AVEC SES SOULIERS AVEC SES PIEDS
JE M’APPROCHE D’ELLE ET JE DEMANDE
ON VA FAIRE LA FÊTE ?
ELLE DIT
QUAND TU VEUX
OU TU VEUX
AVEC QUI TU VEUX
AVEC LE PAPE FRANÇOIS
AVEC LA REINE FABIOLA
MAIS PAS AVEC TOI
RATE
A LA BUVETTE DU BOWLING
JE COMMANDE UN CÉCÉMEL
LE SERVEUR EST UNE SERVEUSE
QUEL BONHEUR…ELLE EST SUPER BELLE
JE LUI DEMANDE SI ELLE HABITE
TOUJOURS CHEZ SES PARENTS
ELLE ME DIT QU’ILS SONT MORTS
DEPUIS DEUX ANS
JE LUI DIS C’EST PAS GRAVE
SI ON ALLAIT CHEZ MOI
JE TE MONTRERAI MA COLLECTION
DE MACHINS SUPER LONGS
COMME ANTICONSTITUTIONNELLEMENT
ET MARATHON
TU ME DIS NON…TU ME DIS OUI
C’EST TOI QUI CHOISIS
ELLE DIT
QUAND TU VEUX
OU TU VEUX
AVEC QUI TU VEUX
A L’EUROVISION AVEC MADONNA
OU BIEN AU CINEMA
MAIS PAS AVEC TOI
ENCORE RATE
….
ALORS JE DÉCIDE D’ESSAYER
UNE NOUVELLE TACTIQUE
FAIRE LE DÉSINTÉRESSÉ
JOUER L’ENIGMATIQUE
ON DIRAIT QUE ÇA MARCHE MIEUX
COMME ÇA
UNE GRANDE BRUNE SUPER SEXY
S’APPROCHE DE MOI
ELLE ME DIT SALUT BEAU BLOND
COMMENT CA VA
ALLEZ JE T’OFFRE UN PASTIS
QUAND T’EN AURAS BUS DEUX OU TROIS
T’AURAS ENVIE D’ALLER FAIRE DES BETISES
AVEC MOI LA BAS AU FOND DU BOIS
JE CONNAIS DES TRUCS ET DES MACHINS
QUE J’AI APPRIS CHEZ LES INDIENS
JE DIS
QUAND TU VEUX
OU TU VEUX
AVEC QUI TU VEUX
MAIS EST CE QUE JE VAIS Y ALLER OU PAS ?
ON LE SAURAS PEUT-ËTRE LA PROCHAINE FOIS
OU PAS
LE CARABISTOUR DE STTELLLA
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