Le 8/9

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Quand tu veux, où tu veux... Mmmmh... Oh oui ! Ou pas...

Le vendredi, c'est Jean-Luc Fonck, le live ! Le live de sa chanson-défi avec les 4 mots proposés par les auditeurs cette semaine : 

Bowling / Bonheur / Anticonstitutionnellement / Bêtises

QUAND TU VEUX OU TU VEUX  

 

JE ME PROMÈNE DANS LA RUE

TRÈS DANGEREUX !

ALORS JE MONTE SUR LE TROTTOIR

VOILÀ C’EST BEAUCOUP MIEUX

JE PENSE À TOUTES LES CHOSES

AUXQUELLES JE N’AI JAMAIS PENSÉ

ON SAIT TOUJOURS À QUOI ON PENSE 

MAIS À C’QU’ON N’PENSE PAS, JAMAIS

 

JE CROISE UNE JOLIE FILLE

AVEC DES CHEVEUX SUR LA TÊTE

ENFIN C’EST CE QUE JE M’DIS :

ELLE PORTE UNE CASQUETTE

JE LA REGARDE MARCHER

AVEC SES SOULIERS AVEC SES PIEDS

JE M’APPROCHE D’ELLE ET JE DEMANDE

ON VA FAIRE LA FÊTE ?

 

ELLE  DIT

QUAND TU VEUX 

OU TU VEUX 

AVEC QUI TU VEUX

AVEC LE PAPE FRANÇOIS 

AVEC LA REINE FABIOLA

MAIS PAS AVEC TOI

 

RATE

 

A LA BUVETTE DU BOWLING

JE COMMANDE UN CÉCÉMEL

LE SERVEUR EST UNE SERVEUSE

QUEL BONHEUR…ELLE EST SUPER BELLE

JE LUI DEMANDE SI ELLE HABITE 

TOUJOURS CHEZ SES PARENTS

ELLE ME DIT QU’ILS SONT MORTS 

DEPUIS DEUX ANS

 

JE LUI DIS C’EST PAS GRAVE 

SI ON ALLAIT CHEZ MOI

JE TE MONTRERAI MA COLLECTION

DE MACHINS SUPER LONGS

COMME ANTICONSTITUTIONNELLEMENT 

ET MARATHON

TU ME DIS NON…TU ME DIS OUI

C’EST TOI QUI CHOISIS 

 

ELLE DIT

QUAND TU VEUX 

OU TU VEUX 

AVEC QUI TU VEUX

A L’EUROVISION AVEC MADONNA 

OU BIEN AU CINEMA

MAIS PAS AVEC TOI

 

ENCORE RATE

….

 

ALORS JE DÉCIDE D’ESSAYER

UNE NOUVELLE TACTIQUE

FAIRE LE DÉSINTÉRESSÉ 

JOUER L’ENIGMATIQUE

ON DIRAIT QUE ÇA MARCHE MIEUX 

COMME ÇA

UNE GRANDE BRUNE SUPER SEXY

S’APPROCHE DE MOI

 

ELLE ME DIT SALUT BEAU BLOND

COMMENT CA VA

ALLEZ JE T’OFFRE UN PASTIS 

QUAND T’EN AURAS BUS DEUX OU TROIS

T’AURAS ENVIE D’ALLER FAIRE DES BETISES

AVEC MOI LA BAS AU FOND DU BOIS

JE CONNAIS DES TRUCS ET DES MACHINS

QUE J’AI APPRIS CHEZ LES INDIENS 

 

JE DIS

QUAND TU VEUX  

OU TU VEUX 

AVEC QUI TU VEUX

MAIS EST CE QUE JE VAIS Y ALLER OU PAS ?

ON LE SAURAS PEUT-ËTRE LA PROCHAINE FOIS

OU PAS

LE CARABISTOUR DE STTELLLA

24/05/2019 - BETHUNE (F)

21/06/2019 - CHATELET

13/07/2019 - NAMUR

20/07/2019 - SPA / FRANCOS

17/08/2019 - NANDRIN FESTIVAL

 25/08/2019 - VERVIERS / FIESTACITE

31/08/2019 - YHUIN / SCENE SUR SAMBRE

20/09/2019 - NIVELLES

21 /09/2019 - ANDENNE

 

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