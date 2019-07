Sud Presse"Problème d’accent sur un nom: un bébé sans existence légale"

Françoise Vanroessel et son compagnon en tombent à la renverse. Ils ne peuvent inscrire leur petite fille, née le 2 juillet dernier, à l’état civil de la commune. Une question d’accent sur le nom de famille du père. Le nouveau système informatique bloque l’inscription… Du coup, Alhÿs n’a aucune existence civile avec toutes les conséquences que cela induit !

Françoise ne peut déclarer sa fille à la commune, le système informatique refuse l’encodage

Incroyable :Quand la machine seconde l’homme et prend même le dessus sur ce dernier, on peut parfois friser le ridicule. Alhÿs Fiévet est née le 2 juillet dernier pour le plus grand bonheur de ses parents. La loi le stipule, la déclaration de naissance doit être faite dans les 15 jours. En bons parents, Françoise et son compagnon se sont exécutés dans les temps auprès de la commune de Soignies où est née la petite, carte d’identité et copies de leurs actes de naissance en main. Une simple formalité, en théorie.Alhÿs oui, Fiévet non" Au début, on craignait

un refus sur le prénom que nous avions choisi : Alhÿs. On voulait que notre petite fille puisse avoir un prénom bien à elle, unique. ", déclare Françoise. C’est vrai que des Alice, il y en a des tas, mais des " Alhÿs ", beaucoup moins. " Mais le prénom n’a posé aucun problème ", ajoute la mère. C’est plutôt au moment d’encoder le nom de famille que la machine a toussé. Pourtant le nom " Fiévet " est des plus courants en Belgique. Mais l’accent passe mal dans le système informatique.