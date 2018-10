Petit détour par la librairie ce matin avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la une des journaux :

- La DH : "Ils ne sont pas échevins parce qu'ils sont des hommes"

- La Capitale : "La rentrée scolaire le 22 août" - Un nouveau tableau se dresse pour la rentrée scolaire avec une nouvelle répartition des périodes de cours et de repos.

- L' Avenir : " les caisses automatiques stressent les employés" - Ce système permettait de résoudre les problèmes de mouvements récurrents pour l'enregistrement des marchandises. Un problème est ainsi chassé mais en amène un autre : les employés sont davantage soumis au stress. Un client sur 10 doit être contrôlé, voici la règle mais qui n'est pas sans revers => Les clients pour la plupart le prennent mal, cela génère de la colère, de l'énervement et donc du stress pour les caissières.

Au coeur de votre quotidien :

- La DH : "des cours pour éviter les morsures de chien" - Ces séances pédagogiques permettent d'apprendre aux enfants les comportements des chiens dans la finalité d'éviter les morsures. On a dénombré 35 000 morsures l'an dernier ! Une belle initiative à toutes fins utiles.

- Sud Presse : "Priorité non respectée... 48 tués !" - Comme chaque année un Quiz est proposé pour tester vos connaissances du code de la route. On ne maîtrise que trop peu celui-ci, on oublie les règles de "bonne conduite" et bardaf, c'est l'embardée !

Soumettons d'ailleurs ce petit quiz à nos chroniqueurs et puis à vous aussi par la même occasion. Tentez le test en un clic.