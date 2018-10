Petit détour à la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les dossiers croustillants mis en avant dans les magazines.

- Femme d'aujourd'hui... "La déprime saisonnière... Pourquoi mon humeur s'assombrit en automne" ! En raison de la diminution de clarté, de luminosité ce qui joue sur la production de certaines hormones dont la sérotonine. Femme d'aujourd'hui vous propose tout un panel de solution à mettre en place comme continuer de sortir, de s'aérer, prendre un maximum de lumière, de la vitamine D, ... Mettre toutes les chances de son côté pour se rebooster le moral.

- Le Vif : "L'appli qui prévient l'intoxication alimentaire" - grâce à une appli vous pourrez détecter la présence de salmonelle dans vos plats. Un mini micro détecte s'il existe quelque chose de nocif dans votre assiette. Un projet en cours de concrétisation - il vous sera proposé pour la modique somme de 25 euros.

- Le Moustique : "Métier d'avenir, charme d'antan" ... Vous n'avez jamais rêvé d'être batelier ? C'est un beau métier en pénurie cependant - un métier d'avenir. Une école vous forme à ce métier qui vous promet une vie tranquille. Focus sur le portrait d'une famille de bateliers heureux.

- Le Vif : "Dessalement - la mer en bouteilles"... Pour étancher leur soif d'eau potable de plus en plus de pays retirent le sel des mers et des océans.