Pour Woody, The Voice Belgique c'est un rêve de gosse !

Petit debrief des derniers duels The Voice Belgique avec Woody - un talent The Voice .

Focus sur les moments forts de l'émission et notamment celui avec la très attendue "Valentine !

Elle a fait une reprise de "sans contrefaçon " de Mylène Farmer - c'est fantastique, le grain de sa voix est sublime, elle touche les gens directement dixit Cathy! Selon Woody : "elle a un univers très propre à elle, est-ce commercialement vendable ? Cela dit c'est mon avis personnel !"

Et vous Woody... le ticket gagnant ?

"Et moi non plus, je ne me vois pas gagnant. J'ai fait plaisir à mon pote Slimane, on était des collègues de casting, des potes et voilà ... Je me trouve maintenant face à lui qui est coach et je voulais lui faire une surprise en me présentant".

Slimane m'aiguille aussi, me donne quelques petits conseils même si ce n'est pas mon coach.

Le duel face à Edouardo c'était sur un titre de Calogero : Pomme C.

Cathy a adooooré ! Ce fut le meilleur moment de la soirée ?- le refrain ça pète jusqu'au bout et ça fait que monter " Pour Edouardo, c'est fini, l'aventure se termine là! "j'étai vraiment déçu qu'il ne soit pas repêché - c'est un artiste humble, simple,... J'ai adoré partager ce moment avec lui" !

Bientôt les live ?!

"Pour moi c'est un rêve de gosse" !

Le pronostic gagnant selon Woody - The Voice de cette saison serait Deborah - la musique c'est inné chez elle - elle est jeune - elle va encore progresser - elle peut aller dans plein de directions. Ce serait la voix !