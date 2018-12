Pour son Noël, Benoit reçoit 25 euros d'amende...

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

Petit focus sur la mésaventure de Benoît...

- La Nouvelle Gazette : "On lui met un p.v. alors qu'il prenait son ticket de parking"... Benoît - carolo s'accompli de son devoir de prendre un ticket de parking. Il devra cependant s'y reprendre par deux fois en raison d'un mauvais encodage de sa plaque d'immatriculation, le chrono est enclenché et notre homme en fera les frais. Bien que l'heure affichée sur le ticket de parking correspond avec celle de la contravention, notre homme devra s'acquitter de 25 euros d'amende. Il est un règlement qui stipule le temps qu'il vous est imparti pour sortir de votre voiture, prendre votre ticket et l'apposé sur votre tableau de bord. Une petite erreur d'encodage lui coûtera la modique somme de 25 euros.. Un Noël un peu moins joyeux pour notre honnête carolo malchanceux.

Au coeur de votre quotidien :

- La DH : "Acheter une voiture c'est le moment" - les conditions salon c'est déjà maintenant ! Peut-être pour gagner une année fiscale ? De nombreuses promos sont proposées et notamment sur les accessoires voiture. La Dh épingle pour vous les bons plans pour acheter malin comme ne pas se rendre au salon de l'auto en famille, les enfants pourraient vous détourner de votre cible !

- La Libre Belgique nous propose un quizz : "reconnaissez-vous ces enfants devenus des femmes et des hommes politiques". L'heure est à l'amusement, au jeu en ces circonstances politiques moins réjouissantes, il n'est pas de mal de s'amuser un peu.