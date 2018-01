Pour Preud'Homme... Le scénario était écrit !

Entre coup de chapeau et coup de gueule... Focus sur l'actu sport ce matin avec Thierry Luthers...

Michel Preud'Homme ne va pas à Bordeaux finalement. Le scénario était écrit... Bruges exige une indemnité de départ, Il est toujours sous contrat avec Bruges, ça plus ça plus ça... Cap sur les Diables Rouges ? Après la coupe du monde, ça semble logique : Martinez va partir - il a envie d’entraîner un club au quotidien et ça le démange. Preud'homme va sur ses 60 ans et ce sera le moment idéal pour lui et pour notre football qu'il arrive ! Il a la compétence, l'expérience, il est parfait bilingue, il a le profil requit !

Sébastien Pocognoli... Un footballeur intelligent - sympa - capitaine du standard - Il a marqué à la toute dernière minute. Il offre un point précieux - il incarne le standard - je voulais lui faire un petit coup de chapeau.

Côté Antwerp - Bruges... c'était du grand n'importe quoi ! La banderole "Mort au club Brugeois" : c'est totalement inadmissible ! Ca commence à faire beaucoup ces chants racistes - ces chants communautaires - c'est un appel quasi criminel - Ils ne sont pas à leur coup d'essai, ... Ne vous aviser pas à parler français aux abords du stade, les conditions du parking presse ne sont pas en reste, ...

"J'aime bien le folklore mais là ça dépasse les bornes" !