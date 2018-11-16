Le 8/9

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Pour Polo et René... Ce sera fort, serré ou léger !

Ah ... Notre Jean-Luc explore de nouveaux mondes ce vendredi ! Autour des 4 mots des auditeurs : "Polo - pluie-bucheron - rois", on se prend un petit café fort, serré ou léger made in Polo & René !

POLO ET RENE

 

CE MATIN QUAND MON REVEIL A SONNE

J’ETAIS ENCORE TRES TRES FATIGUE

JE ME SUIS REGARDE DANS LA GLACE

J’ETAIS PLUS VERT QUE - QUE FANTOMAS

MA TETE ETAIT CELLE D’UN ZOMBIE

QU’ON AURAIT DETERRE CETTE NUIT

C’ETAIT LE MOMENT OU JAMAIS

POUR UNE BONNE TASSE DE CAFE

 

MON PERCOLATEUR S’APPELLE POLO

IL EST TRES FORT IL EST TRES BEAU

MON FILTRE A CAFE S’APPELLE RENE

A EUX DEUX ILS SAVENT FAIRE DU GRAND CAFE

 

LES GOUTTES TOMBENT TOMBENT

DANS LA CAFETIERE QUI EST RONDE

COMME LA PLUIE QUI TOMBE TOMBE

PLIC PLOC TOUTES LES TROIS SECONDES

IL SUFFIT DE DEMANDER

SI ON LE PREFERE SERRE

OU BIEN  FORT COMME UN BUCHERON

OU ENCORE LEGER COMME UNE BULLE DE SAVON

 

MON PERCOLATEUR S’APPELLE POLO

IL EST TRES FORT IL EST TRES BEAU

MON FILTRE A CAFE S’APPELLE RENE

A EUX DEUX ILS SAVENT FAIRE DU GRAND CAFE

 

ET LA JOURNEE COMMENCE

C’EST PARTI JE SUIS EN TRANSE

LA VIE EST COMME UNE VALSE

UNE VALSE QUI TOUS LES MATINS RECOMMENCE

JE REVE D’ETRE UN JOUR PERCOLE

PAR MES AMIS POLO ET RENE

C’EST VRAI J’AI PEUT-ËTRE UN GRAIN

JE SUIS D’ACCORD OK POUR UN GRAIN DE CAFE 

 

MON PERCOLATEUR S’APPELLE POLO

IL EST TRES FORT IL EST TRES BEAU

MON FILTRE A CAFE S’APPELLE RENE

A EUX DEUX ILS SONT LES ROIS DU GRAND CAFE

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