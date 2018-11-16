Pour Polo et René... Ce sera fort, serré ou léger !

Ah ... Notre Jean-Luc explore de nouveaux mondes ce vendredi ! Autour des 4 mots des auditeurs : "Polo - pluie-bucheron - rois", on se prend un petit café fort, serré ou léger made in Polo & René !
POLO ET RENE
CE MATIN QUAND MON REVEIL A SONNE
J’ETAIS ENCORE TRES TRES FATIGUE
JE ME SUIS REGARDE DANS LA GLACE
J’ETAIS PLUS VERT QUE - QUE FANTOMAS
MA TETE ETAIT CELLE D’UN ZOMBIE
QU’ON AURAIT DETERRE CETTE NUIT
C’ETAIT LE MOMENT OU JAMAIS
POUR UNE BONNE TASSE DE CAFE
MON PERCOLATEUR S’APPELLE POLO
IL EST TRES FORT IL EST TRES BEAU
MON FILTRE A CAFE S’APPELLE RENE
A EUX DEUX ILS SAVENT FAIRE DU GRAND CAFE
LES GOUTTES TOMBENT TOMBENT
DANS LA CAFETIERE QUI EST RONDE
COMME LA PLUIE QUI TOMBE TOMBE
PLIC PLOC TOUTES LES TROIS SECONDES
IL SUFFIT DE DEMANDER
SI ON LE PREFERE SERRE
OU BIEN FORT COMME UN BUCHERON
OU ENCORE LEGER COMME UNE BULLE DE SAVON
MON PERCOLATEUR S’APPELLE POLO
IL EST TRES FORT IL EST TRES BEAU
MON FILTRE A CAFE S’APPELLE RENE
A EUX DEUX ILS SAVENT FAIRE DU GRAND CAFE
ET LA JOURNEE COMMENCE
C’EST PARTI JE SUIS EN TRANSE
LA VIE EST COMME UNE VALSE
UNE VALSE QUI TOUS LES MATINS RECOMMENCE
JE REVE D’ETRE UN JOUR PERCOLE
PAR MES AMIS POLO ET RENE
C’EST VRAI J’AI PEUT-ËTRE UN GRAIN
JE SUIS D’ACCORD OK POUR UN GRAIN DE CAFE
MON PERCOLATEUR S’APPELLE POLO
IL EST TRES FORT IL EST TRES BEAU
MON FILTRE A CAFE S’APPELLE RENE
A EUX DEUX ILS SONT LES ROIS DU GRAND CAFE