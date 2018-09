Pour plus d'éclats dans l'émail... Voici quelques astuces simples comme chat !

- Le citron. C' est aussi un blanchisseur mais ça ramollit l'émail donc soyez pru- dents ! - ne pas en abuser, à faire pas plus de deux fois par semaine !

Philippe Geluck... qui sera le parrain de Cap 48 cette année. 64 ans- il n'a pas changé - il s'affiche toujours avec ses lunettes rondes - toujours habillé en noir - coupe courte, mais... pour apporter un petit plus, pour plus d'éclat dans l'émail !... voici quelques remèdes au naturel de notre expert...

Gérard De pardieu... 69 ans - il a toujours cette rougeur intense sur le visage.

Les remèdes anti-rougeurs du visage...

Hydrater la peau au maximum !

On hydrate au naturel avec de l'huile de jojoba à mettre le soir - vous verrez l'effet éclat et réparateur après une semaine déjà ! C'est un soin naturel parfait. Se laver le visage à l'eau tiède et non pas froide.

Autre soin : le stop redness de Bruno Vassari