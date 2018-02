Pour Muse... Ca sent la tournée mondiale !

8/9 - © Tous droits réservés

Tina Arena... Le coup de coeur de Julie qui craque littéralement face à la voix très prenante de l'artiste. Une artiste qui d'ailleurs emploie des musiciens belges pour faire ses tournées si ça c'est pas une femme de goût ? Son nouvel album en français s'intitulera : "quand tout recommence" et sera dans les bacs dès avril prochain. Pour nous mettre le goût et la note à la bouche, voici un premier extrait : L'ombre de ma voix". Le refrain est aérien, ça nous emporte vraiment, c'est très réussi avec en plus cette voix si craquante et séduisante !