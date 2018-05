Pour Michel Preud'Homme, on la joue plus peps !

Deux personnalités sont sur le banc des relookés ce jeudi : Michel Preud'Homme et Kim Jong-Un. Deux hommes que notre expert David Jeanmotte va sublimer en quelques conseils et astuces magiques.

Pour la chute de cheveux... Mettez dans un litre d'eau chaude du miel - du vinaigre de cidre et du bicarbonate de soude alimentaire of course ! On applique après le shampoing habituel pour fortifier les cheveux. Découvrez la recette en un clic...

Michel Preud'homme... 59 ans - bel homme mais souvent habillé dans des couleurs ternes. Mettez quelques notes de couleurs plus flash pour plus de peps.

Kim jong-Un ... Ah - il se détend - il sourit pour la première fois ! Il a 34 ans et en parait 50 ! Alors, déjà - On affine un peu le pantalon qui est plus que le patte d'eph... A vrai dire, c'est indéfinissable. On passe aussi en revue les lunettes - on change totalement - celles-ci doivent parvenir en dehors du visage pour ne pas paraître encore plus bouffi !