Pour Maureen & Juliette... Twelve points !

Maureen sera aux commentaires de l'Eurovision ce samedi avec Juliette, enfin non avec Jean-Louis. Et pour l'heure, c'est en direct du salon de la belle lors du petit déj. qu'on prend la température pour cette finale un peu tristounette car oui ce sera sans la Belgique.

Ca fait mal au coeur que la Belgique ne soit pas représentée mais bon.. Show must go on !

La prestation de Sennek

C'était un beau titre, c'était classe, ... il manquait peut-être la touche un peu plus Eurovision. On avait pris le pli d'être dans le top 5 mais ... Ce sera pour l'année prochaine.

Franchement je pensais qu'on allait passer !

Le petit coup de coeur de Maureen va pour la Suède. La France est troisième du classement des bookmakers. En seconde position c'est Israël. C'est un super morceau qui reste bien dans la tête.

Maureen trouve tout super et donc... qui sera le number one ? Chypre ? Ils sont leaders pour le moment.

Rendez-vous ce samedi à 21h sur la Une télé pour découvrir le gagnant officiel de cette année 2018.