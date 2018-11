Pour Kev Adams... C'est un poil trop peu !

- - © Tous droits réservés

Paris Jackson... 1,78 m - mannequin très tendance Madonna ! Le petit bémol ? Enfin ... le petit bonus en too much : les lobes d'oreilles un peu trop imposants. Pas grave, on a l'astuce qu'il vous faut : déjà on met des boucles d'oreilles qui vont couvrir tout le lobe et on saupoudre le tout - avant la pose des boucles évidemment d'un blush plus foncé. Le tour est joué.