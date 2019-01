Pour Brel... L'album posthume de Maurane. Best Of

La fille de Maurane, Lou et Philippe De Cock, le pianiste de la chanteuse étaient dans le 8/9 il y a peu pour nous présenter l'album posthume de Maurane :Pour Brel !

À l’occasion des 40 ans de la disparition de Jacques Brel, Maurane avait décidé de lui rendre hommage. Logique, lorsqu’on sait qu’elle avait démarré sa carrière dans un spectacle hommage à Brel, aux côtés de Philippe Lafontaine.

Dans ce disque, Maurane reprend douze titres du chanteur : Vesoul, Quand on n’a que l’amour, Ne me quitte pas ou La chanson des vieux amants.

Après sa disparition, sa fille Lou a décidé de poursuivre et terminer la réalisation de cet album avec Philippe De Cock qui a été le pianiste de sa maman.

Lou ...

"Il a fallu du temps pour envisager cet album, c'était une obsession de voir une artiste qui s'est fait couper dans son élan après deux ans d'absence et donc ce projet on voulait le mener à bien. Philippe a embrayé dans cette idée pour finaliser ce travail. On a fait des arrangements très sobres. On a voulu faire quelque chose d'élégant !"

Lou - Vous étiez souvent auprès de votre maman en studio - vous l'avez accompagnée dans ses projets musicaux. "elle avait essayé les bonbons et la bêtise"... On n'était pas très fans Philippe et moi et on lui a donné notre avis sur son travail. Elle appréciait cela.

Quelle fut l'ambiance de travail après sa disparition ?

"C'était surréaliste" ce n'était pas toujours simple. On travaillait à l'envers, ce n 'était pas facile de caler les musiciens sur la voix de Maurane. Au début, les 2,3 premiers jours il y avait cette nostalgie qui était là et puis ensuite on est allé de l'avant, on devait tracer car il y avait un délai assez short.

12 chansons sur cet album... Une petite préférée - un coup de coeur ? "Les vieux amants" et "Une Ile" - peut-être nos préférées !