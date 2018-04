Pour Adrien, The Voice Belgique c'est une grande aventure émotive.

Adrien - talent The Voice est avec nous ce matin avec pas mal de choses qui tournent dans sa tête !

"The Voice... C'est une grande aventure émotive !"

Pour moi c'est que du bonus quoi qu'il arrive. Je vais tout donner, je vis chaque moment comme si c'était le dernier pour me donner à 100%.

L'univers d' Adrien est complet, ce n'est pas que le chant, il y a de la mise en scène, de la danse. Et Slimane là-dedans ? C'est beaucoup de discussions avec les coaches. Slimane est très à l'écoute quant à mes propositions mais il veille à garder ma personnalité aussi et ... pour me détendre beh le petit conseil c'est " Un petit shot et ça ira" !

Rencontrer des gens dans la rue et qui vous reconnaissent, c'est hyper bienveillant, c'est super bien. Côté réseaux sociaux, c'est dommage quand ça dérive. Plus on gagne en visibilité, plus on gagne en "Haters !"

Bon un shot et pas plus avant le prime hein Adrien... Et Bonne chance à toi !