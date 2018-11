Pot Pourri : Un spectacle un peu cru comme dans le vie de tous les jours !

L’humoriste Constance était avec nous dans le 8/9 pour nous présenter son nouveau one-woman-show "Pot-pourri".

Pour créer ce spectacle, Constance a mélangé des anciens sketchs avec des nouveaux pour en faire un Pot-pourri. Faire rire et rappeler au public à quel point la comédie humaine est absurde, c’est le double objectif de l’humoriste.

Après ses multiples participations à "On ne demande qu’à en rire" animée par Laurent Ruquier, Constance est aussi chroniqueuse sur France Inter dans l’émission "Par Jupiter".

Côté promo...

La promo facebook c'est pas vraiment son trip à Constance. "Je suis pas très à l'aise pour faire ces vidéos" - effectivement si vous vous promenez sur la page de l'artiste il y a quelques petites perles dans le genre.

Un stand Up ou pas ...

Non ! Ce sont des sketches - des costumes sur scène car je suis comédienne - j'ai toujours fait ça, c'est ma personnalité, je ne vois pas pourquoi je changerais ! Parce que le stand up est tendance et imposé à Paris ? "Ce n'est pas à l'artiste à s'adapter au monde, c'est au public de choisir ce qu'il aime tout simplement".

De l' Autoproduction... Oui je me produis moi-même car c'et un milieu de macros, on en prend plein la gueule, ça devient une usine qui fabrique des yaourts et donc moi je le fais à ma manière - Je fais ce que j'aime !

C'est cru sur scène ?

Oui, ça parle cul mais c'est pas un peu le vie de tous les jours le cul non? Bon - ça c'est fait !

"Si tu aimes l'humour un peu sale tu en auras pour ton argent mon cochon" !- Tout est dit.

Un spectacle "Pot pourri" et donc oui un Best of des 4 spectacles et quelques nouveaux sketches.

A découvrir...

Les 23 et 24 novembre à BRUXELLES au Théâtre le Fou Rire.