Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

La DH fait le point sur la circulation des trains en 2018 : "Ponctualité sur le rail : l'année noire"

Le Hit-parade des lignes les plus en retard :

Mons-Liège

Ostende-Eupen

Tournais-Mons

Alors que le Belge prend de plus en plus le train, on retrouve de moins en moins de techniciens pour réparer ceux-ci dès qu'il y a une panne. Et donc, plutôt que de les réparer, on retire le train de la circulation. Ce qui engendre une spirale de problèmes.