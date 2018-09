Plongez dans le nouveau roman de Diane Ducret!

Avec nous par téléphone ce matin, l’auteure belge Diane Ducret pour son livre "La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose".

J'ai quitté la Belgique a l'âge de 3 ans. J'ai vécu à Anderlecht. La Belgique c'est le seul endroit où j'ai eu une famille. J'ai été retirée à ma mère lorsque j'étais enfant. J'ai été adoptée en France. Mais ma mère biologique a écrit au Roi Baudouin pour que j'obtienne la nationalité belge. J'ai trouvé une lettre après son décès dans un coffret de banque.

Ses enquêtes sur les femmes de dictateur ont été un énorme succès de librairies. Les femmes de dictateur ont dépassé le million de ventes mais je ne suis quand-même pas Marc Lévy ou Guillaume Musso...

Diane Ducret nous revient avec un roman où elle nous raconte l’histoire d’Enaid. Enaid est une jeune femme qui rencontre beaucoup d’obstacles dans sa vie. L’humour et le courage vont l’aider à s’en sortir.

A l'époque, "Femmes de dictateur" m'ont demandé énormément de travail. Mais on est un peu "confort" derrière des recherches historiques. Dans ce roman, j'ai eu envie de me raconter. C'est un parcours que j'ai vécu. Un parcours difficile mais dont je me suis relevé. Le flamant rose ne marche pas très bien. Pourtant, il a une force intérieure. Le titre est lié au handicap physique qui m'a frappé. Je n'ai pas pu marcher pendant une dizaine d'années. C'est un livre qui parle de la quête de l'amour perdu.