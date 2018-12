Planet Jarre et Equinoxe Infinity... Sur le sillon des algorithmes !Best of

Le musicien français Jean-Michel Jarre nous a fait l'honneur de sa visite ce matin pour pour nous présenter sa compil Planet Jarre et son nouvel album à paraître Equinoxe Infinity.

Planet Jarre...

Pour fêter la 5ème décennie de sa carrière, Jean-Michel Jarre sort Planet Jarre, 50 years of music qui reprend 41 de ses plus grands titres.

C'est bien plus qu'une compile... "Je me suis appliqué bien plus pour trouver à travers de ma carrière les morceaux qui puissent aller les uns avec les autres - Il y a quatre styles musicaux différents - 4 play listes- on parcoure les continents, c'est un album qui a du sens.

Equinoxe Infinity...

Dans quelques jours sortira aussi Equinoxe Infinity, la suite de Equinoxe, le 4ème album culte du compositeur sorti il y a… 40 ans. Pour cette suite, Jean-Michel Jarre s’est inspiré de l’usage des nouvelles technologies et de leurs conséquences sur l’humanité.

Tout est parti de la pochette iconique de Equinoxe 1. Elle est mise au goût du jour. Aujourd'hui, on est envahit par la technologie, c'est elle qui nous observe et c'est donc un peu la bande son de ce scénario. Le futur a toujours été mieux que le passé quand on regarde dans le rétroviseur. C'est un album se décline en deux pochettes - une qui évoque un passé apaisé, l'autre un passé plus dark. Il propose dix mouvements, c'est un album qu'il faut écouter comme un tout !