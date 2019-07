Candice nous fait découvrir le Shag Cake très souvent associée aux tapis à poils épais et colorés que l'on trouvait dans les années 60 et 70. !

Place à la nouvelle tendance de la Foodosphère, le Shag Cake, le fameux gâteau poilu.

Place à la nouvelle tendance de la Foodosphère, le Shag Cake, le fameux gâteau poilu.

Tendance du moment, l’ahurissant Shag cake ou shaggy cake arrive chez nous, en direct des Etats-Unis, faut-il le préciser. La cuisinière et designer culinaire californienne Alana Jones-Mann a créé un gâteau à poils longs, qui a rendu célèbre cette nouvelle technique de décoration culinaire. Il évoque la décoration colorée et géométrique des années 1970, et explose les compteurs de likes à chaque post Instagram.

Cette forme atypique de pochage est aujourd'hui, très souvent associée aux tapis à poils épais et colorés que l'on trouvait dans les années 60 et 70. Sa créatrice s'inspire d'ailleurs d'objets et de motifs design et vintage. Shaggy veut dire en français " broussailleux, en désordre ", vous avez l’image.

C’est sur ce réseau social que la " queen " du shaggy cake, Alana Jones Mann, diffuse régulièrement les photos de ses créations sur son compte. Elle est d’ailleurs vite devenue la star incontestée de ce drôle de dessert.

Le bonus est que faire un Shag cake soi-même est tout à fait possible et fait un effet bœuf. Vous commencez par une base de génoise classique et vous le recouvrez de crème au beurre classique avant de lisser. Vous réservez ensuite le cake 30 minutes au réfrigérateur avant de le recouvrir d’une seconde couche de crème placée à la poche à douille à nid pourvu de trous. Cela va faire des petites touffes de cheveux, en crème, et donnez un air poilu à votre gâteau.

Souvent réalisé dans des couleurs très vibrantes, le shaggy cake nous rappelle l’esthétique délicieusement old school des seventies, et met instantanément de bonne humeur. Sa particularité est sans conteste ce certain aspect hirsute, avec toutes ses petites lignes multicolores qui viennent le parsemer et qui lui donnent une originalité que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Il envahit d’ailleurs petit à petit les plus belles tables, pour des soirées ou des anniversaires hauts en couleur, mais pas que. Les réceptions de mariage peuvent aussi inclure ce joli gâteau en guise de dessert.