Phoenix... Le nouvel album Rap Familial de Soprano

Le chanteur, rappeur et compositeur français Soprano était avec nous ce matin pour nous présenter son nouvel album Phoenix.

Depuis quelques années, Soprano accumule les tubes : Le Diable ne s’habille plus en Prada, Clown, En Feu…

Après le succès de son album L’Everest, Soprano est de retour avec Phoenix. À la vie à l’amour en est le premier extrait. Un titre dans lequel Soprano évoque avec fierté ses origines comoriennes.

Il participe aussi pour le moment à la saison 5 de The Voice Kids (TF1) en tant que coach aux côtés de Jenifer, d’Amel Bent et de Patrick Fiori.

Pourquoi Phoenix ?

Dans la vie on est tous des Phoenix. Demain peut être meilleur - tout est possible pour chacun de nous ! C'est le message que je souhaite faire passer.

Pour cet album je me suis mis dans la peau de plusieurs personnages : un Casanova, un enfant malade qui parle à s amère, un conteur d'histoire, ... et ce pour faire passer des messages, pour danser aussi !

Les codes du RAP...

Et non pas d'insultes dans mon album - il y a plusieurs types de RAP, plusieurs styles, celui qui se veut plus poétique, le Rap familial qui est le mien, il y a le old scool, ... C'est selon mes humeurs que j'écoute différents styles, différents artistes. Il y en a pour tout le monde.

En concert les 4 (complet) et 5 mai 2019 à BRUXELLES au Palais 12.